МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Команда ВЭБ.РФ во главе со старшим вице-президентом госкорпорации Антоном Григоровым на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) начала работу по оценке текущего состояния комбината. К ней привлечены специалисты в области экологии, строительства и эксплуатации зданий и коммуникаций, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

"Несмотря на то, что ВЭБ.РФ не является участником мероприятий по рекультивации отходов в части карт-накопителей и очистных сооружений и не завершена процедура выкупа имущества ОАО "БЦБК", ВЭБ.РФ приступил к работе по оценке состояния всего комплекса комбината", — приводятся в документе слова Григорова.

На первом этапе в течение двух недель группа проведет первичный анализ территорий, зданий, сооружений, очагов загрязнений, системы работы перехватывающих и мониторинговых скважин. Большой блок задач будет связан с работой в архиве ОАО "БЦБК". В работе принимает участие Росприроднадзор по Иркутской области и ряд сторонних подрядчиков.

По словам Григорова, это необходимо для понимания, с чем госкорпорация имеет дело в текущий момент. В ближайшее время будет подготовлена необходимая документация с описанием проблем на объекте и предложена схема их устранения.