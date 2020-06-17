МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские банки поддерживают принятие закона, регулирующего удаленную работу, которая в последнее время из-за пандемии коронавируса стала нормой для многих людей, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о регулировании удаленной работы. В Росбанке уверены: "закон, регулирующий удаленную работу, необходим". "Эта инициатива, безусловно, будет иметь положительный эффект и позволит большему количеству работодателей без страха и оглядки на надзорные органы спокойно внедрять различные режимы работы", — в свою очередь отметил директор по персоналу Альфа-банка Марат Исмагулов.

Законопроект поддержали также в Райффайзенбанке и МКБ. "Возможности для удаленной работы существуют у нас с 2018 года. Мы используем приложения к трудовому договору – их подписывают все сотрудники, которые хотят использовать удаленный формат работы. Однако это компромиссная мера, все стороны выиграли бы, если бы правила удаленной работы фиксировались законодательно", — заявил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.

МКБ при этом провел опрос среди руководителей подразделений и сотрудников и выяснил, что формат удаленной работы эффективен для части подразделений банка. И в будущем кредитная организация рассматривает возможность оставить часть сотрудников на "удаленке", рассказала директор по персоналу этой кредитной организации Алена Ефремова.

В ПСБ же обратили внимание, что за последние несколько месяцев удаленная работа стала нормой для многих людей, в том числе и для банковских работников. Закрепить уже сложившийся порядок на законодательном уровне логично, это четко обозначит права и обязанности сотрудников и работодателей при дистанционных формах взаимодействия, указывает директор департамента персонала этого банка Елена Литвинова.

При этом в Альфа-банке обратили внимание, что пока остаются без ответа некоторые вопросы, касающиеся гарантий и компенсаций сотрудникам. "Например, пока непонятно, как на практике будет работать норма о том, что в трудовом договоре не требуется указывать информацию о месте работы сотрудника. А как определить место, из которого сотрудник направляется в командировку? Надеемся, что все эти и другие вопросы не останутся без внимания и будут учтены при рассмотрении в Госдуме", — заключил Исмагулов.