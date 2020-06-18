МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Четверка бизнес-объединений России направила письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой взять под контроль дело в отношении главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, говорится в сообщении на сайте "Деловой России".

Документ подписали председатель "Деловой России" Алексей Репик, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Просим Вас взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении руководства АО "РВК". Надеемся на объективные, обоснованные решения и обеспечение беспрепятственной работы РВК для достижения национальных целей технологического развития страны", — цитируется письмо в сообщении.

Руководители бизнес-объединений отметили, что задержание Повалко и избрание ему жесткой меры пресечения "без прозрачного объяснения ситуации и обоснований предъявленных обвинений" может иметь негативные последствия для инвестиционного и делового климата и для развития инновационной деятельности в России.

"Сложившаяся вокруг РВК ситуация осложняет развитие технологического сектора с государственным участием, ведет к сокращению доступного капитала и уходу технологических проектов в иностранные юрисдикции. Деловые объединения оценивают возможный ущерб от таких последствий в миллиарды рублей", — говорится в сообщении.

Гагаринский суд Москвы 5 июня отправил под домашний арест Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями. Глава РВК виновным себя не считает, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РВК, в фокусе внимания следствия "исторический" портфель РВК, в частности, деятельность фонда RVC I LP и сделки по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Alion. Инвестиции осуществлялись с 2012 года, рассказал тогда собеседник агентства.