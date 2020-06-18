МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 46 /2182/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5326-У от 21.11.2019 "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58480 от 26.05.2020, вступает в силу с 1.04.2021/;

— указание № 5436-У от 13.04.2020 "Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58454 от 25.05.2020, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5441-У от 14.04.2020 "О порядке направления банком в Банк России ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, а также о порядке выдачи банку лицензии Банка России на осуществление банковских операций в связи с признанием утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58439 от 22.05.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщения Банка России.