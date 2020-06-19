МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рост страховых премий в РФ в первом квартале 2020 года ускорился до 12,6% — это наибольший показатель за последние пять кварталов, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, подготовленном Банком России.

По данным ЦБ, объем страховых взносов за рассматриваемый период достиг 426,3 миллиарда рублей.

"Начало 2020 года для страхового рынка оказалось лучше 2019 года: рост взносов ускорился до 12,6% г/г – максимального значения за последние пять кварталов. При этом рост премий наблюдался во всех основных сегментах", — говорится в обзоре.

Рост произошел в том числе благодаря оживлению в страховании жизни. Сейчас на этом рынке идет активное развитие программ накопительного страхования жизни (НСЖ), которые стали привлекать к себе больше интереса из-за снижения ставок по депозитам и изменения ситуации на фондовом рынке.

Параллельно с этим, как отмечает ЦБ, замедлились темпы прироста взносов по кредитному страхованию жизни и ДМС, на которых рынок держался в 2019 году.

Число заключенных договоров страхования за январь-март 2020 года сократилось на 7,7%, до 40,2 миллиона. Этому способствовало укрупнение договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней – при росте взносов количество самих договоров сократилось почти на 20%, говорится в обзоре.

Вместе с ростом премий произошел и рост выплат – на 14,6%, который по-прежнему практически полностью связан с завершением договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). По итогам квартала совокупные выплаты по договорам страхования составили 159,5 миллиарда рублей.