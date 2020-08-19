МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 62 /2198/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 726-П от 29.06.2020 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59055 от 23.07.2020, вступает в силу с 1.01.2023/;

— указание № 5452-У от 30.04.2020 "О требованиях к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации, а также о правилах предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59168 от 4.08.2020, вступает в силу с 1.04.2021/;

— указание № 5485-У от 22.06.2020 "О внесении изменений в пункт 2.4 Положения Банка России от 22 декабря 2014 года № 447-П "О кураторах страховых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59166 от 4.08.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5491-У от 30.06.2020 "О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 мая 2013 года № 13-32/пз-н "Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью операторов технического осмотра" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59145 от 3.08.2020, вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 534 "Об утверждении Правил осуществления контроля за деятельностью операторов технического осмотра"/;

— указание № 5492-У от 30.06.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П "О методике определения собственных средств /капитала/ кредитных организаций /"Базель 3"/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59121 от 30.07.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования /;

— указание № 5494-У от 6.07.2020 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета и составления бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59190 от 5.08.2020, вступает в силу с 1.01.2023 /;

— указание № 5495-У от 6.07.2020 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 591790 от 5.08.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования /;

— приказ № ОД-1303 от 12.08.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1177";

— информационное письмо № ИН-015-59/120 от 12.08.2020 "Об отдельных вопросах, связанных с внесением изменений в страховой полис обязательного страхования".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ для вкладчиков МБО "ОРГБАНК" /ООО/; сообщения Банка России.