МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 16 декабря предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. ОФЗ: небольшой рост котировок

Кроме того, министерство предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин РФ за десять аукционных дней октября, ноября и декабря разместил ОФЗ на 2,364 триллиона рублей при плане привлечения на рынке в четвертом квартале в 2 триллиона рублей. Всего с начала года объем размещенных ОФЗ к настоящему моменту составляет 5,208 триллиона рублей.

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