МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 декабря уменьшились на 0,1% и составили 587,1 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Международные резервы России за ноябрь снизились до $583 миллиардов

"Международные резервы по состоянию на 11 декабря составили 587,1 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 0,6 миллиарда долларов, или на 0,1%, преимущественно под воздействием отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.