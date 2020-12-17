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2020
https://1prime.ru/finance/20201217/832613422.html
Международные резервы России за неделю уменьшились на 0,1%
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Международные резервы РФ с 4 по 11 декабря уменьшились на 0,1% и составили 587,1 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Международные резервы по состоянию на 11 декабря... ПРАЙМ, 17.12.2020
банк россии, международные резервы рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 декабря уменьшились на 0,1% и составили 587,1 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Международные резервы по состоянию на 11 декабря составили 587,1 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 0,6 миллиарда долларов, или на 0,1%, преимущественно под воздействием отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.