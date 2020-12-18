МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Долг российских компаний в текущем году вырос с 57 до 67% ВВП, что во многом было обусловлено валютной переоценкой обязательств, при этом рост их долговой нагрузки не оказывает существенного влияния на устойчивость нефинансового сектора, говорится в сообщении ЦБ. Банк России обозначил новые проинфляционные риски

"Долг российских компаний по внешним обязательствам, долговым ценным бумагам, а также по кредитам перед российскими банками увеличился с начала года с 57 до 67% ВВП. Рост долговой нагрузки компаний был обусловлен более чем на 50% валютной переоценкой обязательств. Большая часть валютных обязательств приходится на компании-экспортеры и может быть покрыта компаниями за счет валютной выручки. Поэтому рост долговой нагрузки не несет существенного влияния на устойчивость нефинансового сектора", — отметил регулятор.

По данным Банка России, среднемесячный прирост задолженности по корпоративному кредитному портфелю за 11 месяцев текущего года составляет 0,8%, что выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года и аналогичном периоде 2015 года, в том числе благодаря государственным мерам поддержки кредитования.