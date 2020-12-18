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2020
https://1prime.ru/finance/20201218/832623939.html
Долг российских компаний вырос до 67% ВВП в 2020 году
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Долг российских компаний в текущем году вырос с 57 до 67% ВВП, что во многом было обусловлено валютной переоценкой обязательств, при этом рост их долговой нагрузки не оказывает... ПРАЙМ, 18.12.2020
долги, россия, цб рф, новости, экономика, финансы, макроэкономика, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Долг российских компаний в текущем году вырос с 57 до 67% ВВП, что во многом было обусловлено валютной переоценкой обязательств, при этом рост их долговой нагрузки не оказывает существенного влияния на устойчивость нефинансового сектора, говорится в сообщении ЦБ.
"Долг российских компаний по внешним обязательствам, долговым ценным бумагам, а также по кредитам перед российскими банками увеличился с начала года с 57 до 67% ВВП. Рост долговой нагрузки компаний был обусловлен более чем на 50% валютной переоценкой обязательств. Большая часть валютных обязательств приходится на компании-экспортеры и может быть покрыта компаниями за счет валютной выручки. Поэтому рост долговой нагрузки не несет существенного влияния на устойчивость нефинансового сектора", — отметил регулятор.
По данным Банка России, среднемесячный прирост задолженности по корпоративному кредитному портфелю за 11 месяцев текущего года составляет 0,8%, что выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года и аналогичном периоде 2015 года, в том числе благодаря государственным мерам поддержки кредитования.