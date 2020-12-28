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https://1prime.ru/finance/20201228/832697494.html
Депозитный аукцион Казначейства не состоялся из-за отсутствия спроса
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Депозитный аукцион Казначейства РФ на 500 миллионов долларов в понедельник не состоялся из-за отсутствия спроса со стороны банков, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 28.12.2020
аукцион, казначейство, россия, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Депозитный аукцион Казначейства РФ на 500 миллионов долларов в понедельник не состоялся из-за отсутствия спроса со стороны банков, свидетельствуют данные ведомства.
Минимальная фиксированная процентная ставка на аукционе сроком 14 дней составляла 0,11% годовых.
Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.