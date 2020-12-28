МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Депозитный аукцион Казначейства РФ на 500 миллионов долларов в понедельник не состоялся из-за отсутствия спроса со стороны банков, свидетельствуют данные ведомства. Центробанк 25 декабря не проводил расчеты по операциям с валютой

Минимальная фиксированная процентная ставка на аукционе сроком 14 дней составляла 0,11% годовых.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.