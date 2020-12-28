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2020
https://1prime.ru/finance/20201228/832699239.html
Мосбиржа увеличила долю в капитале Казахстанской фондовой биржи до 13,1%
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Московская биржа увеличила свою долю в капитале Казахстанской фондовой биржи (KASE) до 13,1% с 3,32%, говорится в сообщении российской торговой площадки. Казахстанская фондовая... ПРАЙМ, 28.12.2020
мосбиржа, биржи, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила свою долю в капитале Казахстанской фондовой биржи (KASE) до 13,1% с 3,32%, говорится в сообщении российской торговой площадки.
Казахстанская фондовая биржа и Московская биржа в 2018 году подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее поэтапное приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE за сумму до 338 миллионов рублей.
Московская биржа вошла в состав акционеров KASE в январе 2019 года, став владельцем 3,32% ее акций.