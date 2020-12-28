МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила свою долю в капитале Казахстанской фондовой биржи (KASE) до 13,1% с 3,32%, говорится в сообщении российской торговой площадки. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов

Казахстанская фондовая биржа и Московская биржа в 2018 году подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее поэтапное приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE за сумму до 338 миллионов рублей.

Московская биржа вошла в состав акционеров KASE в январе 2019 года, став владельцем 3,32% ее акций.