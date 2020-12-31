МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 104 (2240).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 740-П от 19.11.2020 "О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61640 от 21.12.2020, вступает в силу с 1.01.2020/;

— указание № 5619-У от 16.11.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П "О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61542 от 18.12.2020, вступает в силу с 1.01.2021/;

— указание № 5620-У от 16.11.2020 "О внесении изменения в пункт 1.1 Указания Банка России от 16 июля 2013 года № 3027-У "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России и членов их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61543 от 18.12.2020, вступает в силу с 1.01.2021/;

— указание № 5621-У от 16.11.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5128-У "О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61537 от 17.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5624-У от 18.11.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61674 от 22.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5625-У от 19.11.2020 "О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и требованиях к их хранению" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61649 от 21.12.2020, вступает в силу с 1.01.2021/;

— указание № 5635-У от 25.11.2020 "О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61622 от 21.12.2020, вступает в силу с 1.01.2021/;

— приказ № ОД-2132 от 22.12.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-2163 от 24.12.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050";

— приказ № ОД-2172 от 25.12.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Стандарт" ООО РНКО "Платежный Стандарт" /г. Новосибирск/";

— приказ № ОД-2173 от 25.12.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Стандарт" ООО РНКО "Платежный Стандарт" /г. Новосибирск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2174 от 25.12.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Розничное и корпоративное страхование";

— приказ № ОД-2175 от 25.12.2020 "О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Розничное и корпоративное страхование";

— приказ № ОД-2235 от 30.12.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-2248 от 30.12.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.10.2020; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.12.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.12.2020; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО Банк "Онего"; сообщения об исключении АО "Данске банк", КБ "Москва" /ПАО/, АО АКБ "РУССОБАНК" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.