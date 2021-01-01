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https://1prime.ru/finance/20210101/832705719.html
Банки Московского региона увеличили вложения в долговые бумаги в ноябре
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Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за ноябрь 2020 года увеличились на 3,3%, до 8 388,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в... ПРАЙМ, 01.01.2021
обязательства, долг, банк россии, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за ноябрь 2020 года увеличились на 3,3%, до 8 388,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом их удельный вес в активах вырос с 11,9% до 12,2% на 01.12.2020. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при поведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг на 01.12.2020 составил 316,8 млрд рублей, увеличившись за ноябрь 2020 года на 3,8%, что в основном было вызвано сокращением отрицательной разницы от переоценки ценных бумаг.