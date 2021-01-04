МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Использование наличных среди россиян во время пандемии COVID-19 существенно выросло, хотя онлайн-транзакций стало меньше. Ранее меньшее применение наличных средств было связано с тем, что потребительские расходы в целом упали, а также в связи с опасениями по поводу риска передачи вируса банкнотами. Впрочем, по словам аналитиков, шанс передачи инфекции через купюры крайне низкий. Об этом сообщило РБК со ссылкой на своих аналитиков.

Последние заявили, что рост объема наличных в обращении россиян по итогам 2020 года оказался самым мощным как минимум с 2010-го. По их мнению, это связано с низкими процентными ставками, которые, наряду с более низким уровнем инфляции с начала 1990-х годов, снизили альтернативные издержки хранения банкнот, а также с введением налога на депозиты и ростом "серой экономики".

Аналитики отметили, что люди предпочитают хранить больше наличных денег. Эта тенденция сохраняется в течение ряда лет, но еще больше ее усилила пандемия. Изменяющиеся технологии и развивающийся рынок финансовых услуг частично объясняют изменение спроса. Но другие факторы, такие, как COVID-19, также сыграли свою роль, особенно в краткосрочной перспективе.

Объем наличных в обращении граждан по итогам минувшего года впервые превысит 13 трлн рублей, — говорится на сайте Центробанка РФ. Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря показатель уже составлял 12,92 триллиона рублей — речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. За 11 месяцев 2020 года объем наличных в России увеличился на 2,3 триллиона рублей, или 21,7%, по сравнению с 10,62 триллионами рублей на 1 января.