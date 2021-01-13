МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 1 (2241).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5599-У от 20.10.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61431 от 14.12.2020, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5618-У от 12.11.2020 "О порядке применения и прекращения применения Банком России мер, предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также о порядке раскрытия Банком России информации о применении, причинах применения и прекращении применения этих мер" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61495 от 16.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5626-У от 19.11.2020 "О ведении Банком России государственного реестра ломбардов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61721 от 22.12.2020, вступает в силу c 11.01.2021/;

— указание № 5632-У от 25.11.2020 "О порядке ведения Банком России реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также доступа к нему" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61800 от 24.12.2020, вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 28.01.2021/;

— указание № 5633-У от 25.11.2020 "О порядке ведения субъектом экспериментального правового режима реестра лиц, вступивших с ним в правоотношения в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, и обеспечения доступа к нему третьих лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61801 от 24.12.2020, вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 28.01.2021/;

— приказ Минфина России, Минсельхоза России и Банка России № 1127/744/5669-У от 21.12.2020 "О признании не действующей на территории Российской Федерации Инструкции Министерства финансов СССР, Государственного банка СССР и Госагропрома СССР от 5 августа 1988 г. № 49В/145/86 "О порядке возмещения перерабатывающим предприятиям и заготовительным организациям, переведенным на полный хозяйственный расчет и самофинансирование, надбавок к закупочным ценам за продажу государству колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями сверх среднего уровня, достигнутого в одиннадцатой пятилетке, сахарной свеклы, эфиромасличных культур, чайного листа и хмеля";

— приказ Минфина России и Банка России № 1126/5670-У от 21.12.2020 "О признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных правовых актов СССР";

— приказ Минфина России, Банка России и Минтранса России № 1125/5671-У/567 от 21.12.2020 "О признании не действующей на территории Российской Федерации Инструкции Министерства финансов СССР, Государственного банка СССР и Министерства морского флота СССР от 16 декабря 1964 г. № 401/1310/CМ8/3735 "О порядке возмещения из союзного бюджета организациям и предприятиям Министерства морского флота разницы в ценах на товары, реализуемые и услуги, оказываемые за иностранную валюту";

— информационное письмо № ИН-06-59/177 от 24.12.2020 "О продлении отдельных мер по ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции /COVID-19/";

— информационное письмо № ИН-06-59/178 от 24.12.2020 "О реструктуризации кредитов /займов/ физическим лицам и субъектам МСП";

— информационное письмо № ИН-06-59/181 от 24.12.2020 "Об отдельных вопросах взаимодействия с потребителями";

— информационное письмо № АК/114267/20 / ИН-06-52/182 от 25.12.2020 "О рекомендациях по вопросам профессиональной этики специалистов финансового рынка";

— информационное письмо № ИН-01-59/184 от 29.12.2020 "О рекомендациях по доступности дистанционных /цифровых/ каналов для потребителей финансовых услуг, в том числе лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения, и предоставлению финансовых продуктов /услуг/ населению посредством дистанционных /цифровых/ каналов";

— информационное письмо № ИН-06-52/186 от 30.12.2020 "О допуске к публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 4 квартале 2020 года.