МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спрос россиян на наличные при отсутствии экономических шоков и благоприятной ситуации по коронавирусу может стабилизироваться уже в первом полугодии этого года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

"Ноябрь стал первым месяцем 2020 года после начала пандемии, в котором происходило снижение объема наличных в обращении – вторую волну пандемии граждане и бизнес восприняли более спокойно. При отсутствии новых макроэкономических шоков и стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, уже в первом полугодии 2021 года можно ожидать постепенного возвращения динамики объема наличных денег к стандартным показателям. Особенно, если запуск цифрового рубля будет быстрым и эффективным", — сказал Тищенко.

С начала 2020 года объем наличных денежных средств у населения и бизнеса вырос на 2,3 триллиона рублей, или на 22%, на 1 декабря общий объем наличных составил 12,9 триллиона рублей, привел данные глава "Эксперт РА". Не меньше 15-20 банков покинут рынок в ближайшие 2 года

Тищенко напомнил, что пиковые значения роста наличного оборота наблюдались в марте-апреле 2020 года — в период наибольшей неопределенности относительно масштабов распространения коронавируса, возможных ограничений и динамики курса рубля. Граждане, как и бизнес, активно выходили в наличные, в том числе, забирая средства с депозитов и вкладов, чтобы обеспечить себе запас средств на случай строгих ограничительных мер, пояснил он.

"С другой стороны, малый бизнес активно использует наличные для обеспечения своих оборотов, и слишком большая активность в борьбе с ними может привести к сокращению рабочих мест в тех отраслях, которые и так сильно пострадали из-за пандемии. Поэтому очень важно не перегнуть палку", — подчеркнул вместе с тем Тищенко. Для банков же угрозу несет, скорее, не увеличение объема наличности в обращении, а "миграция" средств из депозитов на фондовый рынок и в недвижимость, считает он.

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