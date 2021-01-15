МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банк России присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка (FX Global Code), следует из сообщения регулятора.

Глобальный кодекс валютного рынка разработан рабочей группой при Банке международных расчетов, в которую вошли представители центральных банков и профессиональных участников рынка из 16 стран, и является сводом основных правил добросовестной работы на валютном рынке.

"Банк России заявляет о своей приверженности принципам Глобального кодекса валютного рынка по итогам сопоставления положений кодекса, норм законодательства Российской Федерации и собственных бизнес-процессов", — говорится в сообщении ЦБ. Банк России уточнил основания для блокировки счетов

Банк России призывает придерживаться Глобального кодекса валютного рынка для формирования устойчивого, ликвидного, открытого и транспарентного валютного рынка на территории Российской Федерации. Заявить о намерении осуществлять деятельность в соответствии с принципами FX Global Code можно, опубликовав на своем сайте сообщение о приверженности его принципам.

Кодекс не налагает юридических или нормативных обязательств на участников рынка и не вытесняет существующие национальные стандарты или правила и может использоваться как дополнение к действующим законам и нормам, поясняет регулятор.