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2021
https://1prime.ru/finance/20210115/832814855.html
Банк России присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка
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Банк России присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка (FX Global Code), следует из сообщения регулятора. Глобальный кодекс валютного рынка разработан рабочей группой при... ПРАЙМ, 15.01.2021
глобальный кодекс валютного рынка, финансы, банк россии, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банк России присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка (FX Global Code), следует из сообщения регулятора.
Глобальный кодекс валютного рынка разработан рабочей группой при Банке международных расчетов, в которую вошли представители центральных банков и профессиональных участников рынка из 16 стран, и является сводом основных правил добросовестной работы на валютном рынке.
"Банк России заявляет о своей приверженности принципам Глобального кодекса валютного рынка по итогам сопоставления положений кодекса, норм законодательства Российской Федерации и собственных бизнес-процессов", — говорится в сообщении ЦБ.
Банк России призывает придерживаться Глобального кодекса валютного рынка для формирования устойчивого, ликвидного, открытого и транспарентного валютного рынка на территории Российской Федерации. Заявить о намерении осуществлять деятельность в соответствии с принципами FX Global Code можно, опубликовав на своем сайте сообщение о приверженности его принципам.
Кодекс не налагает юридических или нормативных обязательств на участников рынка и не вытесняет существующие национальные стандарты или правила и может использоваться как дополнение к действующим законам и нормам, поясняет регулятор.