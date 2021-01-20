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https://1prime.ru/finance/20210120/832850161.html
"Газпром" установил ориентир доходности 8-летних евробондов
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"Газпром" в рамках размещения восьмилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентирует инвесторов на доходность 3,25-3,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в... ПРАЙМ, 20.01.2021
евробонды, газпром, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках размещения восьмилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентирует инвесторов на доходность 3,25-3,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает в среду.
"Газпром" во вторник провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".