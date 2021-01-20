МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках размещения восьмилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентирует инвесторов на доходность 3,25-3,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

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Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает в среду.

"Газпром" во вторник провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".