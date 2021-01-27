МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 3 (2243).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 738-П от 27.10.2020 "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61663 от 21.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5595-У от 16.10.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 26 декабря 2017 года № 4666-У "О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и /или/ требованиям к деловой репутации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62053 от 12.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5634-У от 25.11.2020 "О перечне технологий, с применением которых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации на финансовом рынке в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62006 от 31.12.2020, вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 28.01.2021/;

— указание № 5710-У от 13.01.2021 "О признании утратившим силу Положения Банка России от 27 марта 2019 года № 680-П "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России в части сервиса срочного перевода денежных средств и сервиса несрочного перевода денежных средств при предоставлении распоряжений о переводе денежных средств в электронном виде по каналам связи" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-56 от 20.01.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2052";

— приказ № ОД-64 от 21.01.2021 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "БИН Страхование";

— приказ № ОД-70 от 21.01.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-83 от 25.01.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— изменения, вносимые в Положение о Комитете финансового надзора Банка России № КФН-2020 от 31.12.2020.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.01.2021; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2020 года; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.01.2021; сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 4 квартале 2020 г; сообщения об исключении АО ВКАБАНК и Банка "Новый Символ" /АО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; сообщения Банка России.