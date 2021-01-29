МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в рознице в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса выросла на 4,9 процентного пункта — до 54,1%, что стало новым историческим максимумом, подсчитали эксперты аналитического портала "СберИндекс".

"По оценке лаборатории "СберИндекс", в четвертом квартале 2020 года доля безналичного торгового оборота в России составила 55,9%, а за весь 2020 год достигла 54,1%. Это на 4,9 процентного пункта выше уровня 2019 года (49,2%) и очередной исторический максимум", — подсчитали аналитики. Эксперт рассказал, когда стабилизируется спрос россиян на наличные

Эксперты отметили, что наблюдавшаяся до пандемии тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчётов была переломлена из-за изменения потребительских предпочтений с приходом коронавируса. Так, больше половины трат (53,1%) в четвертом квартале 2020 года осуществлялись по карте даже в такой традиционно "наличной" категории, как магазины у дома.

Доля безналичного торгового оборота в четвёртом квартале 2020 года превысила 60% в 18 российских регионах. При этом впервые появился регион, где доля безналичных платежей достигла 70% — это Ненецкий АО.

В крупнейших городах доля покупок по безналу традиционно превысила показатель по стране и составила 56,7%. В лидерах находятся города северной части России: Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Всего же на конец года количество крупнейших городов, где показатель превысил 60%, достигло 40 против 14 в третьем квартале.