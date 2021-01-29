МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Количество новых клиентов лицензированных форекс-дилеров в РФ выросло в четвертом квартале прошлого года на 3214, до 24 782, за год рост показателя составил более чем 13 тысяч, свидетельствуют данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД).

Количество активных клиентов при этом выросло до 4558 против 4089 в третьем квартале и 2398 на конец 2019 года. Торговый оборот в октябре-декабре 2020 года немного поднялся, превышая 1,8 триллиона рублей. За прошлый год прирост составил более 500 миллиардов. Как понять, что обвал доллара уже начался

Отрадно, что, несмотря на узкую линейку инструментов в виде валютных пар, число инвесторов увеличивается, а число заключенных рамочных договоров почти достигло 25 тысяч, прокомментировал РИА Новости руководитель СРО АФД Евгений Машаров. Уверен, что этот год станет ещё более успешным для российского рынка форекс, добавил он.

Показатели "Альфа-Форекс" за четвертый квартал продолжили расти в том же темпе, что и в предыдущие периоды, отмечает управляющий директор "Альфа-Форекс" Кирилл Дронов.

"Если в первом квартале 2020 года около 1,5 тысяч клиентов торговали в "Альфа-Форекс", то во втором — уже около 2 тысяч, в третьем квартале около 2,5 тысячи и почти 3 тысячи в четвертом квартале. В новом году тенденция продолжилась, мы ожидаем в районе 3,5 тысяч активных клиентов уже в первом квартале. Мы видим, что к нам переходят клиенты из офшорных компаний, потому что все больше платежных систем отказываются их обслуживать, клиенты опасаются в итоге не успеть вывести средства из таких компаний", — сказал он. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

В наступившем году моно надеяться на сохранение имеющейся тенденции роста заинтересованности инвесторов в российском рынке форекс, отмечает генеральный директор "Финам Форекс" Зоя Неделько.

"Изменения в законодательстве, вступившие в силу с нового года, позволят форекс-дилерам заключать договоры дистанционно, что повышает доступность российского рынка форекс. С учетом позиции, ранее высказанной регулятором, надеемся на внесения изменений в законодательство, позволяющих предлагать клиентам новые инструменты, что также будет способствовать развитию рынка форекс", — резюмировала она.

Ассоциация форекс-дилеров объединяет три компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".