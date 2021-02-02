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Министерство финансов на аукционах 3 февраля предложит ОФЗ трех серий
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Минфин России на аукционах 3 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении министерства. Министерство предложит инвесторам ОФЗ с... ПРАЙМ, 02.02.2021
россия, офз, минфин, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 3 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Также будут предложены ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,113 миллиарда рублей по номинальной стоимости.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.