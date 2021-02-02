МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российские банки к концу января реструктурировали кредитов физлиц на 875 миллиардов рублей, говорится в информационном бюллетене регулятора. В Госдуму внесен проект об обмене банкнот без идентификации личности

Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года.

"По состоянию на 27 января банками рассмотрено 98,7% поступивших заявок граждан. Одобрено 1961,5 тысяч обращений, или примерно 61% от рассмотренных. Отказы получены в 1273,0 тысячах случаев. За период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банками проведена реструктуризация 1,8 миллиона кредитных договоров на общую сумму свыше 875 миллиардов рублей", — говорится в документе.

Кроме того, согласно информации, полученной от 33 крупнейших банков, включая 12 системно значимых кредитных организаций, в период с 20 марта 2020 года по 1 января 2021 года объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 5,4 триллиона рублей или 15,2% от совокупного портфеля обследуемых банков (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства).

Банк России продлил до 1 апреля рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам. Регулятор объяснил свое решение ужесточением эпидемических мер в ряде российских регионов в результате осеннего подъема заболеваемости коронавирусом.

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