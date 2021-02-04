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https://1prime.ru/finance/20210204/832967031.html
"Магнит" в четвертом квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза
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Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в четвертом квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза (на 176,9%) по сравнению с показателем за аналогичный... ПРАЙМ, 04.02.2021
отчетность, чистая прибыль, магнит, новости, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в четвертом квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза (на 176,9%) по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 11,117 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
Выручка ритейлера в октябре-декабре повысилась на 10,6% и составила 407,227 миллиарда рублей, розничная выручка выросла на 10,7% — до 395,16 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в четвертом квартале увеличился на 43,2% — до 28,592 миллиарда рублей.
Чистая прибыль "Магнита" в 2020 году повысилась в 2,2 раза (на 120,8%) в годовом выражении и составила 37,781 миллиарда рублей. Выручка ритейлера увеличилась на 13,5% и достигла 1,554 триллиона рублей, розничная выручка — на 13,3%, до 1,51 триллиона. EBITDA "Магнита" в январе-декабре выросла на 31,6% — до 109,41 миллиарда рублей.