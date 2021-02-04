МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в четвертом квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза (на 176,9%) по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 11,117 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании. Далеко не все покупатели вернутся из онлайна

Выручка ритейлера в октябре-декабре повысилась на 10,6% и составила 407,227 миллиарда рублей, розничная выручка выросла на 10,7% — до 395,16 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в четвертом квартале увеличился на 43,2% — до 28,592 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Магнита" в 2020 году повысилась в 2,2 раза (на 120,8%) в годовом выражении и составила 37,781 миллиарда рублей. Выручка ритейлера увеличилась на 13,5% и достигла 1,554 триллиона рублей, розничная выручка — на 13,3%, до 1,51 триллиона. EBITDA "Магнита" в январе-декабре выросла на 31,6% — до 109,41 миллиарда рублей.