МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россияне почти не берут займы для того, чтобы оплатить услуги адвокатов и пойти в суд, — доля таких ссуд в настоящее время составляет менее 1%, рассказал РИА Новости гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.

В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы, соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет "Российская газета". По данным издания, такой кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. При этом если дело будет выиграно, то кредитору будет полагаться оговоренное вознаграждение.

"На сегодня на долю таких займов приходится менее 1%. Как правило, люди берут кредиты на адвокатов, когда сумма спора достаточна крупная или вопрос крайне принципиальный. В силу менталитета многие предпочитают до сих пор решать вопрос тет-а-тет без привлечения судебного органа", — прокомментировал Кудряков. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

Он отметил, что многие россияне не идут на суд, потому что не имеют средств на оплату услуг адвокатов, при этом данная инициатива может закрыть данный вопрос раз и навсегда.

"Однако заемщику стоит понимать, что выгодно пользоваться услугой только в том случае, если есть 100% уверенность, что суд встанет на его защиту. Кроме того, необходимо предусмотреть риски, что проигравший ответчик в силу своего финансового положения просто-напросто не сможет выплатить долг. Таким образом, кредитор, не имея возможности провести скоринг не только истца, но и ответчика, может оказаться в ситуации, когда не сможет вернуть ссуду. Таким образом, перед запуском стоит учесть все нюансы", — заключил эксперт.