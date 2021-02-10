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2021
https://1prime.ru/finance/20210210/833014366.html
Чистая прибыль Coca-Cola в 2020 году упала на 13%
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Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошлого года сократилась на 13% по... ПРАЙМ, 10.02.2021
чистая прибыль, отчетность, coca-cola, новости, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошлого года сократилась на 13% по сравнению с 2019 годом и составила 7,747 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,79 доллара против 2,07 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola в годовом выражении сократилась на 11%, до 33,014 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала Coca-Cola получила чистую прибыль в размере 1,456 миллиарда долларов, что на 29% ниже показателя годичной давности. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,34 доллара против 0,47 доллара годом ранее. Выручка опустилась в годовом выражении на 5%, до 8,611 миллиарда долларов. Показатель квартальной выручки полностью совпал с ожиданиями аналитиков.
По итогам текущего года Coca-Cola ожидает органического роста выручки приблизительно на 7-9%.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.