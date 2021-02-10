МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошлого года сократилась на 13% по сравнению с 2019 годом и составила 7,747 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Coca-Cola сократит более двух тысяч рабочих мест

Разводненная прибыль на акцию составила 1,79 доллара против 2,07 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola в годовом выражении сократилась на 11%, до 33,014 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Coca-Cola получила чистую прибыль в размере 1,456 миллиарда долларов, что на 29% ниже показателя годичной давности. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,34 доллара против 0,47 доллара годом ранее. Выручка опустилась в годовом выражении на 5%, до 8,611 миллиарда долларов. Показатель квартальной выручки полностью совпал с ожиданиями аналитиков.

По итогам текущего года Coca-Cola ожидает органического роста выручки приблизительно на 7-9%.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.