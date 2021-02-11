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2021
https://1prime.ru/finance/20210211/833024240.html
IKEA выйдет на рынок финансовых услуг
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Группа Ingka (головная компания сети IKEA) купит 49% шведского банка Ikano Bank, который сейчас полностью принадлежит группе Ikano, следует из пресс-релиза компании. Отмечается,... ПРАЙМ, 11.02.2021
финансовые услуги, ikea, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Группа Ingka (головная компания сети IKEA) купит 49% шведского банка Ikano Bank, который сейчас полностью принадлежит группе Ikano, следует из пресс-релиза компании.
Отмечается, что у Ingka Group будет возможность приобретения оставшейся доли в 51% в более поздний срок. Покупка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами, сроки ее завершения не указаны. По завершении представители Ingka Group войдут в состав совета директоров Ikano Bank.
"Для Ingka Group, которая управляет 378 магазинами IKEA и своей платформой электронной коммерции в 31 стране, это решающий шаг на пути к предоставлению финансовых услуг, ключевая часть пути Ingka Group к тому, чтобы сделать IKEA более доступной, удобной и устойчивой", — говорится в сообщении.
Потребительский банк Ikano Bank принадлежит группе компаний Ikano Group, которая была выделена из IKEA в 1988 году.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).