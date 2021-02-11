МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 29 января по 5 февраля снизились на 0,6% и составили 586,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 5 февраля составили 586,1 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 3,4 миллиарда долларов, или на 0,6%, главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.