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2021
https://1prime.ru/finance/20210212/833030465.html
Банк России предупредил об усилении проинфляционных рисков
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Дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года, проинфляционные факторы могут оказаться более продолжительным и выраженным, говорится в пресс-релизе Банка... ПРАЙМ, 12.02.2021
риски, инфляция, банк россии, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года, проинфляционные факторы могут оказаться более продолжительным и выраженным, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года. Действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях более быстрого восстановления спроса, а также произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий и сопутствующих вторичных эффектов", — сказано в релизе.
Регулятор пояснил, что повышательное давление на цены могут оказывать временно сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых по итогам четвёртого заседания совета директоров подряд.