МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года, проинфляционные факторы могут оказаться более продолжительным и выраженным, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

"Дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года. Действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях более быстрого восстановления спроса, а также произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий и сопутствующих вторичных эффектов", — сказано в релизе. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Регулятор пояснил, что повышательное давление на цены могут оказывать временно сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых по итогам четвёртого заседания совета директоров подряд.