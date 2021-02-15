МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 8 (2248).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 744-П от 7.12.2020 "О порядке расчета размера операционного риска /"Базель 3"/ и осуществления Банком России надзора за его соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62290 от 29.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.