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В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 8 (2248)
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В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 8 (2248). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — положение № 744-П от 7.12.2020 "О... ПРАЙМ, 15.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 8 (2248).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— положение № 744-П от 7.12.2020 "О порядке расчета размера операционного риска /"Базель 3"/ и осуществления Банком России надзора за его соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62290 от 29.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.