2021-02-16T16:01:03+03:00
2021-02-16T16:01:03+03:00
2021-02-16T16:01:03+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210216/833053788.html
Минфин на аукционах 17 февраля предложит ОФЗ двух серий
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России на безлимитных аукционах 17 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства. Министерство предложит инвесторам... ПРАЙМ, 16.02.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83229/06/832290656.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290656.jpg
https://1prime.ru/images/83229/06/832290649.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290649.jpg
https://1prime.ru/images/83229/06/832290637.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290637.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210215/833040544.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах 17 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.
Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 130,3 миллиарда рублей.