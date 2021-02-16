МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, предоставляющий право квалифицированным инвесторам — физическим лицам приобретать бессрочные облигации, написал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в авторской статье для журнала "Финансы". Минфин объяснил, зачем банки навязывают россиянам сложные инвестпродукты

В конце 2018 года в России вступил в силу закон, направленный на упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии ценных бумаг. Закон разрешил не только кредитным организациям, но и другим хозяйственным обществам выпускать вечные облигации. В настоящее время купить облигации без срока погашения могут только квалифицированные инвесторы — юридические лица.

"Совсем недавно на отечественном рынке появился новый продукт — корпоративные бессрочные, или, как их еще называют, "вечные" облигации. Первопроходцем выступило ОАО "РЖД". Выпуск бессрочных облигаций ОАО "РЖД", безусловно, стал заметным событием на фондовом рынке. "Вечные" облигации интересны как пассивным инвесторам, которые могут рассчитывать на стабильные поступления денег в неограниченный период времени, так и эмитентам, которым требуются средства для инвестиционных целей без лишней долговой нагрузки", — написал он.

РЖД в рамках программы бессрочных облигаций объемом 370 миллиардов рублей к настоящему моменту разместили семь выпусков ценных бумаг на 313 миллиардов рублей. Во вторник компания собрала заявки на новый выпуск бессрочных облигаций объемом 24 миллиарда рублей. Подход Минфина к первичным аукционам: вопросов больше, чем ответов

"Минфином России разработан законопроект, предоставляющий право квалифицированным инвесторам — физическим лицам приобретать бессрочные облигации, номинал которых равен или превышает 1 миллион рублей. Данная норма позволит увеличить спрос на облигации без срока погашения при первичных размещениях, создаст поддержку ликвидности данного инструмента и одновременно пополнит инструментарий квалифицированных инвесторов новым доходным и надежным инструментом", — сообщил Моисеев.

О планах по размещению бессрочных рублевых облигаций также заявляли "Газпром" и госкомпания "Автодор". Минцифры РФ подготовило законопроект, позволяющий "Почте России" выпускать бессрочные облигации.

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