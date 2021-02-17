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"Тинькофф" частично восстановил работу после сбоя
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"Тинькофф банк" частично восстановил работу сервиса "Тинькофф инвестиции" после сбоя, проблема с авторизацией в мобильное приложение банка пока что не исправлена. "Была проблема... ПРАЙМ, 17.02.2021
тинькофф банк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" частично восстановил работу сервиса "Тинькофф инвестиции" после сбоя, проблема с авторизацией в мобильное приложение банка пока что не исправлена.
"Была проблема на сервисе авторизации, сейчас у части клиентов уже все поправили", — сказали в кредитной организации.
Ранее в среду пользователи "Тинькофф банка" столкнулись с проблемой авторизации в сервисы банка, проблема затронула несколько тысяч человек во многих городах России.
Банк подготовил компенсацию пользователям сервиса "Тинькофф инвестиции" — 18 февраля отменяются комиссии за сделки, совершенные на платформе. "Завтра будут обнулены комиссии за все сделки (биржевые и внебиржевые), а также комиссии за маржинальную торговлю при переносе позиций с четверга на пятницу", — пояснили в кредитной организации.
Ранее в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой