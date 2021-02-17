МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" частично восстановил работу сервиса "Тинькофф инвестиции" после сбоя, проблема с авторизацией в мобильное приложение банка пока что не исправлена.

"Была проблема на сервисе авторизации, сейчас у части клиентов уже все поправили", — сказали в кредитной организации. "Тинькофф" вводит комиссию на часть денежных переводов

Ранее в среду пользователи "Тинькофф банка" столкнулись с проблемой авторизации в сервисы банка, проблема затронула несколько тысяч человек во многих городах России.

Банк подготовил компенсацию пользователям сервиса "Тинькофф инвестиции" — 18 февраля отменяются комиссии за сделки, совершенные на платформе. "Завтра будут обнулены комиссии за все сделки (биржевые и внебиржевые), а также комиссии за маржинальную торговлю при переносе позиций с четверга на пятницу", — пояснили в кредитной организации.

Ранее в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой