МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Многие страховщики зафиксировали рост обращений по ОСАГО и каско после мощного снегопада, обрушившегося на разные регионы России на прошлой неделе. В целом водители обращались к своим автостраховщикам где-то на 20% чаще, чем обычно, свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости компаний. Службы такси ответили на претензии властей Москвы о ценах на поездки

Как сообщили в компании "Согласие", за выходные специалисты приняли по ОСАГО на 22% обращений больше, чем в среднем за такие же дни 2021 года, и на 21% больше — по автокаско. Всего с 12 по 14 февраля компания получила 638 заявлений по каско (57% — из Москвы и области, 43% — из других регионов) и 745 — по ОСАГО (26% — из Москвы и области, 74% — из других регионов).

"Росгосстрах" за эти три дня зафиксировал рост страховых случаев у автомобилистов по сравнению с концом предыдущей недели, 5-7 февраля. По полисам каско в снегопад обратилось на 20% больше клиентов, и на 6% больше — по полисам ОСАГО. От жителей Москвы и Подмосковья поступило на 56,7% больше обращений по каско и на 18% больше обращений по ОСАГО, чем неделей ранее.

В колл-центр "АльфаСтрахования" по ОСАГО и каско обратилось на 25% больше водителей, рассказали агентству в компании. Почти половина обращений пришлась на Московский регион, также в лидерах оказались Северо-Западный, Сибирско-Дальневосточный и Приволжский регионы.

"Рост выплат по автострахованию ожидаем, но мы не считаем, что он будет значительным, так как в принципе аварийность зимой выше, чем в остальные периоды, а увеличенная частота в 3 дня снегопадов значительно не повлияет", — добавил директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.

В "РЕСО-Гарантии" также захватили статистику за 15 февраля и подсчитали: звонков от клиентов по каско и ОСАГО за четыре снежных дня в Москве оказалось в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. К клиентам страховщика 34 раза выезжал эвакуатор. Еще 388 раз к пострадавшим в ДТП отправлялся аварийный комиссар.

Некоторые страховщики не увидели роста обращений в рассматриваемый период и даже наоборот — зафиксировали снижение. Например, в "Страховом доме ВСК" сообщили, что убытков было на 23% меньше, чем в те же даты в прошлом году. При этом как "Страховой дом ВСК", так и другие страховщики предупреждают: вероятно, еще не все водители успели подать заявления, и статистика может измениться.

В "Ингосстрахе", в частности, пока не зафиксировали существенного роста обращений за минувшие выходные.

"Так или иначе со снегопадом связано до 20% убытков. В основном это маневрирование в сугробах во дворах, заносы на дорогах, незамеченные в сугробах препятствия, а также повреждение автомобилей уборочной техникой или при попытке вытащить застрявшие ТС. При этом уменьшилось количество убытков с повреждениями лобовых стекол отскочившим предметом из-за снижения средней скорости движения на дорогах", — прокомментировал ситуацию руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.

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