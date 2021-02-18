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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО рухнула в 3,4 раза
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"Газпром нефть" за прошлый год снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 3,4 раза по сравнению с 2019 годом — до 117,7 миллиарда рублей, следует из отчета... ПРАЙМ, 18.02.2021
чистая прибыль, отчетность, газпром нефть, новости, бизнес, финансы, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" за прошлый год снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 3,4 раза по сравнению с 2019 годом — до 117,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам года составила 2 триллиона рублей, скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) — 485 миллиардов.
"На финансовые показатели компании в 2020 году оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях COVID-19", — отмечается в сообщении компании.
Капитальные вложения "Газпром нефти" по МСФО в прошлом году снизились по сравнению с 2019 годом на 5%, до 413,526 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Добыча углеводородов за отчетный период осталась на уровне 2019 года — 96,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента.