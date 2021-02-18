МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит движение к новым бизнес-моделям банков с экосистемами, они таят риски из-за инвестирования средств вкладчиков в экспансию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России объявил о постепенном повышении ключевой ставки

"Пока явное движение в сторону новых бизнес-моделей мы видим со стороны небольшого числа крупных игроков, создающих экосистемы. Надо сказать, что экосистемы, безусловно, привлекательны для клиентов, дают возможности получать в одной среде, в одном приложении почти все, что нужно человеку каждый день", — сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

"Но мы понимаем, что экосистемы таят и свои риски, банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию, отдача от этих бизнесов может быть меньше и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует ее развитие. И мы должны защищать интересы вкладчиков, инвесторов", — добавила глава регулятора.