МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам 2020 года сократила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 34,7% в годовом выражении — до 3,898 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. Чистая прибыль российских банков выросла в январе

Чистый процентный доход составил 27,578 миллиарда долларов, сократившись на 9,5%. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,19 доллара с 0,3 доллара в 2019 году. Выручка банковской группы за год уменьшилась на 10,1% — до 50,429 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала банк получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 562 миллиона долларов против убытка в 5,5 миллиарда годом ранее. Чистый процентный доход составил 6,619 миллиарда долларов, уменьшившись на 13,5%. Разводненная прибыль на акцию составила 0,03 доллара против убытка в 0,27 доллара годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась на 12% — до 11,757 миллиарда долларов.

Бумаги банка в Лондоне дешевеют на 2,5%.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).