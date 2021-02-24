МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что ждет более полного исполнения российского бюджета в текущем году.

Он отметил, что в 2020 году не потрачено более 1 триллиона рублей бюджетных средств. "В целом уровень исполнения бюджета вырос по сравнению с 2019 годом. Надеемся, что в 2021 году положительная динамика по этому направлению сохранится. В последнее время правительство значительно усилило контроль за дисциплиной, поэтому ждем в этом году более полного исполнения бюджета", — написал Кудрин в Facebook.

Он также добавил, что считает рост госдолга РФ до 17,8% ВВП вполне обоснованным и не критичным. "Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП", — указал глава Счетной палаты.