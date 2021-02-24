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Кудрин ждет более полного исполнения российского бюджета
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лава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что ждет более полного исполнения российского бюджета в текущем году. Он отметил, что в 2020 году не потрачено более 1 триллиона... ПРАЙМ, 24.02.2021
счетная палата, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что ждет более полного исполнения российского бюджета в текущем году.
Он отметил, что в 2020 году не потрачено более 1 триллиона рублей бюджетных средств. "В целом уровень исполнения бюджета вырос по сравнению с 2019 годом. Надеемся, что в 2021 году положительная динамика по этому направлению сохранится. В последнее время правительство значительно усилило контроль за дисциплиной, поэтому ждем в этом году более полного исполнения бюджета", — написал Кудрин в Facebook.
Он также добавил, что считает рост госдолга РФ до 17,8% ВВП вполне обоснованным и не критичным. "Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП", — указал глава Счетной палаты.