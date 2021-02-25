МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 10 (2250).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 747-П от 23.12.2020 "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62365 от 3.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-227 от 17.02.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией "Международный коммерческий банк" /акционерное общество/ КБ "МКБ" /АО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-228 от 17.02.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2054";

— приказ № ОД-233 от 18.02.2021 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" ООО "Банк ПСА Финанс РУС" /г. Москва/";

— приказ № ОД-249 от 19.02.2021 "О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 3 февраля 2021 года № ОД-145";

— приказ № ОД-250 от 19.02.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-252 от 19.02.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" /Публичное Акционерное Общество/ ПАО АРКБ "Росбизнесбанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-259 от 20.02.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-263 от 20.02.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк "Онего" АО Банк "Онего" /г. Петрозаводск/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении ОАО АБ "Южный Торговый Банк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.