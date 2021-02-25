МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 11 (2251).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 751-П от 11.01.2021 "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62431 от 8.02.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5666-У от 16.12.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62231 от 26.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5678-У от 25.12.2020 "О требованиях к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о перечне документов, прилагаемых к инициативному предложению" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62392 от 4.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5683-У от 28.12.2020 "О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62416 от 5.02.2021, вступает в силу с 1.10.2021/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 4 квартале 2020 г; данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 г.