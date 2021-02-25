МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России понизит с 1 апреля 2021 года максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям (БКЛ) для банков с 5 триллионов рублей до 4 триллионов, сообщил ЦБ.

"Максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям установлен в размере 4 триллиона рублей начиная с 1 апреля 2021 года", — говорится в сообщении. В ЦБ отметили, что действующий лимит в 5 триллионов рублей является избыточным относительно объема открытых БКЛ.

По данным ЦБ, фактический объем открытых безотзывных кредитных линий по состоянию на январь 2021 года составил 2,8 триллиона рублей.

Регулятор в прошлом году в рамках смягчения регулирования ликвидности системно значимых кредитных организаций в марте расширил лимит по безотзывным линиям ликвидности с 1,5 триллиона рублей до 5 триллионов рублей на период с 1 апреля 2020 года до 31 марта 2021 года.

Кроме того, Банк России принял в четверг решение вернуть плату за право пользования безотзывной кредитной линией с 0,15% до 0,5% в год, однако сделает это постепенно. Так, по линиям, открываемым с апреля, плата будет составлять 0,15% до октября, а затем вырастет до 0,5%. По ранее открытым БКЛ плата сохранится на прежнем уровне до истечения их срока.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине февраля уже анонсировала намерение регулятора вернуться к плану сворачивания безотзывных кредитных линий для системно значимых банков, а также отложить на полгода повышение платы за право пользования безотзывной кредитной линией для системно значимых банков до прежних 0,5% с 0,15%.