2021-02-26T13:34:56+03:00
2021-02-26T13:34:56+03:00
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https://1prime.ru/finance/20210226/833123776.html
Минфин предлагает упростить продажу ювелирных изделий из России
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Минфин РФ подготовил поправки в законодательство, согласно которым российские ювелирные компании смогут продавать свою продукцию на международных выставках за наличный расчет,... ПРАЙМ, 26.02.2021
ювелирные изделия, россия, минфин, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в законодательство, согласно которым российские ювелирные компании смогут продавать свою продукцию на международных выставках за наличный расчет, говорится в сообщении министерства.
"Российские ювелирные компании смогут продавать свою продукцию на международных выставках за наличный расчет в более чем 30 странах мира, среди них такие крупнейшие центры международной ювелирной торговли как Гонконг, Япония, Израиль и США. Минфин России подготовил и направил в правительство РФ соответствующие поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", — говорится в сообщении.
Сейчас, по валютному законодательству, расчеты на зарубежных выставках производятся юрлицами-резидентами только через банковские счета в уполномоченных банках, то есть предполагают безналичный расчет.
"Это приводит к временным и финансовым издержкам для российских производителей ювелирной продукции, поскольку покупатели принимают решение о покупке товара в основном уже на месте проведения выставки. У коллег из-за рубежа таких требований нет, поэтому российские участники международных выставок находятся с ними в неравных условиях. Принятие законопроекта повысит конкурентоспособность России в этой области", — поясняет Минфин.