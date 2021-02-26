МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в законодательство, согласно которым российские ювелирные компании смогут продавать свою продукцию на международных выставках за наличный расчет, говорится в сообщении министерства.

"Российские ювелирные компании смогут продавать свою продукцию на международных выставках за наличный расчет в более чем 30 странах мира, среди них такие крупнейшие центры международной ювелирной торговли как Гонконг, Япония, Израиль и США. Минфин России подготовил и направил в правительство РФ соответствующие поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", — говорится в сообщении. Минфин назвал плановое задание по перечислениям ФТС в бюджет России

Сейчас, по валютному законодательству, расчеты на зарубежных выставках производятся юрлицами-резидентами только через банковские счета в уполномоченных банках, то есть предполагают безналичный расчет.

"Это приводит к временным и финансовым издержкам для российских производителей ювелирной продукции, поскольку покупатели принимают решение о покупке товара в основном уже на месте проведения выставки. У коллег из-за рубежа таких требований нет, поэтому российские участники международных выставок находятся с ними в неравных условиях. Принятие законопроекта повысит конкурентоспособность России в этой области", — поясняет Минфин.