2021-02-26T19:38:28+03:00
2021-02-26T19:38:28+03:00
2021-02-26T19:38:28+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210226/833126736.html
Казначейство предложит банкам 100 миллиардов рублей на депозиты
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Казначейство РФ на аукционах 2 и 4 марта предложит банкам на депозиты в совокупности 100 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства. Так, на аукционе 2 марта Казначейство... ПРАЙМ, 26.02.2021
казначейство, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Казначейство РФ на аукционах 2 и 4 марта предложит банкам на депозиты в совокупности 100 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства.
Так, на аукционе 2 марта Казначейство предложит 50 миллиардов рублей на 35 дней. Дата внесения средств — 3 марта, возврата — 7 апреля. Ставка на аукционе плавающая.
На аукционе 4 марта также будет предложено 50 миллиардов рублей на 63 дня. Дата внесения средств — 5 марта, возврата — 7 мая. Ставка также плавающая.
Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.