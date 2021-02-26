МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Казначейство РФ на аукционах 2 и 4 марта предложит банкам на депозиты в совокупности 100 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства.

Так, на аукционе 2 марта Казначейство предложит 50 миллиардов рублей на 35 дней. Дата внесения средств — 3 марта, возврата — 7 апреля. Ставка на аукционе плавающая.

На аукционе 4 марта также будет предложено 50 миллиардов рублей на 63 дня. Дата внесения средств — 5 марта, возврата — 7 мая. Ставка также плавающая.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.