МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило возможность коммерческого присутствия иностранных страховых организаций на территории РФ через создание филиалов, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что проект вносит изменения в закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты РФ.

Законопроект направлен на формирование правовой основы коммерческого присутствия иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации путем создания филиалов с учетом требований и ограничений, установленных специфическими обязательствами РФ, принятыми при вступлении в ВТО, установление сопоставимых с российскими страховыми организациями условий их деятельности на территории РФ, наделение их статусом страховщика наравне со страховыми организациями и обществами взаимного страхования. Правительство внесло законопроект о штрафах для иностранных страховщиков

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Также правительство обсудило законопроект, позволяющий использовать термин "страховщик" применительно к деятельности и российских, и иностранных страховых организаций. Кроме того, обсуждался законопроект, включающий иностранные страховые организации в перечень субъектов административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.34.1 Кодекса об административных правонарушениях (необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования).

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 927 и 938 части второй Гражданского кодекса РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке… Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15.341 Кодекса РФ об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

На заседании также обсудили распространение статьи УК РФ на иностранные страховые организации. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

Законопроектом предусматривается распространение положений статьи 172.1 УК РФ об установлении уголовной ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации на иностранные страховые организации, что позволит создать сопоставимые условия деятельности российских и иностранных страховых организаций на территории РФ и защитит права потребителей страховых услуг.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.