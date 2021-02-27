МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Как уже упоминалось ранее, в следующем месяце расширяется список торговых сайтов-агрегаторов, обязанных принимать к оплате карты национальной платежной системы "Мир". С 1 марта под действие закона попадут площадки к объемом выручки более 30 миллионов рублей в год. Об этом напоминает МК. Названа лучшая валюта для сбережений весной

Можно заметить, что при онлайн-оплате картой, как правило, отображаются значки платежных систем Visa и MasterCard. Теперь на многих торговых площадках к ним присоединиться и значок "Мир". У бюджетников, военных, пенсионеров, студентов будет больше шансов заплатить основной картой, куда приходит выплаты.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в этой связи заметил, что с 2021 года национальной платежной картой можно будет расплатиться практически везде. "Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014 году, когда на уровне мирового сообщества начались разговоры о том, что Россию могут отключить от мировых платежных систем Visa и Mastercard из-за событий на Украине. Введение обязанности принимать карты "Мир" — это попытка сделать ее более массовым платежным инструментом, ведь государство заинтересовано в том, чтобы национальной картой пользовалось максимальное количество граждан. Все социальные пособия и выплаты с прошлого года платятся на эту карту. Количество пользователей системы увеличилось и им надо обеспечить возможность беспрепятственно пользоваться своим платежным инструментом", — объяснил он.