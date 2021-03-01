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"Детский мир" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 6,3%
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Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 6,3% — до 7,765 миллиарда рублей, говорится в... ПРАЙМ, 01.03.2021
отчетность, чистая прибыль, детский мир, новости, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 6,3% — до 7,765 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка "Детского мира" в прошлом году увеличилась на 11% — до 142,9 миллиарда рублей.
Скорректированная EBITDA компании в 2020 году выросла на 15,2% — до 17 миллиардов рублей.
Менеджмент "Детского мира" будет рекомендовать направить эти средства на финальные дивиденды за 2020 год, заявила гендиректор компании Мария Давыдова, слова которой приводятся в сообщении ритейлера по финансовым результатам за 2020 год.
"Наша команда и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для роста капитализации компании и дивидендных выплат. Мы ожидаем, что по итогам четвертого квартала 2020 года чистая прибыль ПАО "Детский мир" по РСБУ составит около 4,5 миллиарда рублей (плюс 10% год к году). Мы будем рекомендовать совету директоров и акционерам распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", — сказала Давыдова.
Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов) и магазины товаров для животных "Зоозавр". Инвесткомпания Altus Capital в конце прошлого года приобрела 25% акций "Детского мира", остальные 75% акций группы находятся в свободном обращении.