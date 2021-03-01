МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 6,3% — до 7,765 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Крупные магазины обязали принимать карты "Мир"

Выручка "Детского мира" в прошлом году увеличилась на 11% — до 142,9 миллиарда рублей.

Скорректированная EBITDA компании в 2020 году выросла на 15,2% — до 17 миллиардов рублей.

Менеджмент "Детского мира" будет рекомендовать направить эти средства на финальные дивиденды за 2020 год, заявила гендиректор компании Мария Давыдова, слова которой приводятся в сообщении ритейлера по финансовым результатам за 2020 год. Российский бизнес запросит новые меры господдержки у правительства

"Наша команда и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для роста капитализации компании и дивидендных выплат. Мы ожидаем, что по итогам четвертого квартала 2020 года чистая прибыль ПАО "Детский мир" по РСБУ составит около 4,5 миллиарда рублей (плюс 10% год к году). Мы будем рекомендовать совету директоров и акционерам распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", — сказала Давыдова.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов) и магазины товаров для животных "Зоозавр". Инвесткомпания Altus Capital в конце прошлого года приобрела 25% акций "Детского мира", остальные 75% акций группы находятся в свободном обращении.