МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Банк России изучает случай скоординированных в соцсетях действий розничных инвесторов в США и их влияния на котировки на предмет изменений в регулировании внутри страны, сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг". ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию за первые три квартала 2021 года

"Большая доля розничных инвесторов на фондовом рынке и их скоординированные действия через социальные сети могут приводить к существенным движениям котировок отдельных ценных бумаг, как это случилось в США в январе-феврале 2021 года. Несмотря на то, что среди российских розничных инвесторов отсутствуют такие крупные объединения, Банк России изучает данную ситуацию на предмет возможных изменений в регулировании", — указывается там.

В январе на фондовом рынке США произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов Gamestop, а затем перекинувшийся и на ряд других активов.

Аналитики объяснили это действиями группы розничных инвесторов WallStreetBets, насчитывающей более 6 миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit.

Инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение.

В фокусе были активы, по которым у хедж-фондов было огромное число коротких позиций, с целью вынудить фонды закрывать свои "шорты", выкупая резко подорожавшие активы, что толкнет их цену еще выше.

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