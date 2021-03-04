МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 12 /2252/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5689-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июля 2015 года № 3712-У "О порядке направления Банком России в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" сведений о соответствии банка – участника системы страхования вкладов критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62449 от 9.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5692-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 июля 2018 года № 4876-У "О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, и порядке его представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62489 от 12.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5697-У от 11.01.2021 "О порядке расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62503 от 15.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5698-У от 11.01.2021 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 23 марта 2015 года № 3607-У "Об определении базового уровня доходности вкладов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62504 от 15.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5701-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62505 от 15.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5703-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62539 от 17.02.2021, вступает в силу с 1.04.2021/;

— указание № 5706-У от 12.01.2021 "О внесении изменения в пункт 1 приложения 2 к Положению Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62559 от 18.02.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5711-У от 13.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62533 от 17.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-275 от 25.02.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ";

— приказ № ОД-279 от 25.02.2021 "Об ограничении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Адонис";

— приказ № ОД-280 от 25.02.2021 "Об ограничении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании "Гелиос";

— приказ № ОД-284 от 26.02.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050";

— приказ № ОД-289 от 26.02.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2020 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.02.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.02.2021.