МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 3 марта составил 190 миллионов долларов, увеличившись с уровня прошлой недели в 50 миллионов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Биткоину пророчат подорожание до миллиона долларов

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили притоки в размере 190 миллионов долларов после 50 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.