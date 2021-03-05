Прибыль страховщиков в России почти не изменилась в 2020 году
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Совокупная прибыль страховщиков в РФ почти не изменилась за прошлый год, лишь незначительно увеличившись относительно 2019 года — с 247,4 миллиарда до 247,5 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", подготовленном Банком России.
"В 2020 году прибыль российского страхового рынка незначительно выросла и составила 247,5 миллиарда рублей. Рост прибыли был связан с увеличением доходов от инвестиционной деятельности (за счет переоценки валютных активов). При этом результаты от страховой деятельности снизились", — говорится в обзоре. Примечательно, что прибыль страховщиков по итогам 2019 года увеличилась на 21,2%.
Из 160 страховых организаций 135 получили прибыль, уточняет ЦБ, то есть 84% компаний против 82% годом ранее. Увеличение результатов от инвестиционной деятельности регулятор связывает с существенным ростом доходов от операций с иностранной валютой. А на сокращение результатов от страховой деятельности повлияли операции по страхованию жизни, которые, впрочем, во многом компенсируются инвестиционными результатами страховщиков жизни, отмечает регулятор.
Также по итогам года рентабельность российских страховщиков незначительно сократилась — за счет роста активов и капитала при практически неизменном уровне прибыли, но осталась высокой, говорится в обзоре. Рентабельность капитала составила 28,7%, активов — 6,8%. Как акцентирует внимание регулятор, рентабельность собственных средств страховщиков максимальна среди сегментов рынка некредитных финансовых организаций (НФО) и существенно опережает значения рентабельности банковского сектора.
Наиболее яркой тенденцией в динамике структуры активов страховщиков в прошлом году стало увеличение доли облигаций, также говорится в обзоре. Так, доли корпоративных и государственных облигаций увеличились на 2 п.п. каждая, до 27 и 21% активов соответственно. Доля же депозитов в активах страховщиков за год снизилась на 4 п.п., до 15%, что может быть связано со снижением ставок по ним.
Совокупный капитал страховых организаций на конец года составил 876,3 миллиарда рублей (рост на 8,1% год к году), величина активов — 3,8 триллиона рублей (рост на 14,3%).
https://1prime.ru/finance/20210305/833172449.html