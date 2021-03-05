МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Совокупная прибыль страховщиков в РФ почти не изменилась за прошлый год, лишь незначительно увеличившись относительно 2019 года — с 247,4 миллиарда до 247,5 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", подготовленном Банком России.

"В 2020 году прибыль российского страхового рынка незначительно выросла и составила 247,5 миллиарда рублей. Рост прибыли был связан с увеличением доходов от инвестиционной деятельности (за счет переоценки валютных активов). При этом результаты от страховой деятельности снизились", — говорится в обзоре. Примечательно, что прибыль страховщиков по итогам 2019 года увеличилась на 21,2%.

Из 160 страховых организаций 135 получили прибыль, уточняет ЦБ, то есть 84% компаний против 82% годом ранее. Увеличение результатов от инвестиционной деятельности регулятор связывает с существенным ростом доходов от операций с иностранной валютой. А на сокращение результатов от страховой деятельности повлияли операции по страхованию жизни, которые, впрочем, во многом компенсируются инвестиционными результатами страховщиков жизни, отмечает регулятор. Роскомнадзор обяжет соцсети считать посетителей

Также по итогам года рентабельность российских страховщиков незначительно сократилась — за счет роста активов и капитала при практически неизменном уровне прибыли, но осталась высокой, говорится в обзоре. Рентабельность капитала составила 28,7%, активов — 6,8%. Как акцентирует внимание регулятор, рентабельность собственных средств страховщиков максимальна среди сегментов рынка некредитных финансовых организаций (НФО) и существенно опережает значения рентабельности банковского сектора.

Наиболее яркой тенденцией в динамике структуры активов страховщиков в прошлом году стало увеличение доли облигаций, также говорится в обзоре. Так, доли корпоративных и государственных облигаций увеличились на 2 п.п. каждая, до 27 и 21% активов соответственно. Доля же депозитов в активах страховщиков за год снизилась на 4 п.п., до 15%, что может быть связано со снижением ставок по ним.

Совокупный капитал страховых организаций на конец года составил 876,3 миллиарда рублей (рост на 8,1% год к году), величина активов — 3,8 триллиона рублей (рост на 14,3%).